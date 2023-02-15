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08:12, 15 февраля 2023Экономика

Китайские автомобили в России станут дороже

РИА Новости: дилеры ожидают подорожание китайских автомобилей в России

Фото: Elena Mayorova/ Globallookpress.com

В ближайшие несколько месяцев автомобили китайских марок могут только подорожать, на снижение цен, взлетевших в 2022 году, надеяться не стоит. Об этом в комментарии РИА Новости сообщили представители сразу нескольких российских автодилеров.

Директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец объяснил, что рост будет связан как с ослаблением рубля по отношению к доллару, евро и юаню, так и с постоянным увеличением стоимости логистики.

По его словам, сильнее всего цены на китайские автомобили взлетели весной 2022 года. При этом если подорожание корейских и японских машин было связано с дефицитом, то производители из КНР следовали тренду и не хотели упускать возможности заработать. В 2023 году они по-прежнему могут пользоваться безальтернативностью на российском рынке.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» согласны с общей тенденцией. В организации напомнили, что некоторые китайские модели подорожали прошлой весной на миллион рублей и более. После этого рост цен был умеренным из-за низкой покупательской активности, но переходить к снижению цен у производителей нет повода.

«Рост самой доли рынка наблюдается естественным образом, так как по сути нет явной конкуренции, кроме отечественных брендов», — подчеркнул представитель ассоциации.

В свою очередь в «Автодоме» рассказали, что за прошлый год автомобили из Китая поднялись в цене на 30-75 процентов, а в ближайшие месяцы рост может составить еще десять процентов. Определяющим будет курс валют и ситуация с логистическими цепочками. Впрочем, дилер не исключил, что из-за снижения спроса автопроизводители попробуют придержать цены.

В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» констатировали, что предпосылок для снижения цен нет, а доля китайского автопрома может вырасти до 40 процентов.

Ранее в Минпромторге сообщили, что поставки иранских автомобилей в страну пока невозможны из-за не выполненной сертификации. Тем не менее иранский автоконцерн Iran Khodro уже объявил, что к концу марта планирует поставить в Россию две тысячи автомобилей.

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Платон Щукин
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