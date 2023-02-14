Раскрыто условие начала поставок иранских автомобилей в Россию

Минпромторг: поставки иранских автомобилей в Россию невозможны без сертификации

Иранские автомобили не сертифицированы в России, поэтому пока их поставки в страну невозможны, пишет РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

«Одним из основных условий для поставок импортных автомобилей, в том числе из Ирана, и их эксплуатации на территории Российской Федерации является прохождение сертификации транспортного средства», — такое условие начала поставок раскрыли в ведомстве.

В феврале иранский автоконцерн Iran Khodro заявил, что к концу марта планирует поставить в Россию две тысячи автомобилей. Также иранская Saipa ведет переговоры с российскими дистрибьюторами о ежегодном экспорте в страну более 20 тысяч машин.

Иран не исключает создания совместного предприятия с Россией по производству автомобилей, заявил ранее официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф. Страна уже экспортирует автомобили в Азербайджан и Армению.