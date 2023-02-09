Иран поставит в Россию две тысячи автомобилей в марте

Посол: иранский автоконцерн Iran Khodro поставит в Россию две тысячи автомобилей в марте

Иранский автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию две тысячи автомобилей, сказал РИА Новости российский посол в Тегеране Алексей Дедов.

Он также заявил, что иранская компания Saipa ведет переговоры с российскими дистрибьюторами о ежегодном экспорте в страну более 20 тысяч машин. Дедов добавил, что пока не решены вопросы, связанные с сертификацией и формированием дилерской сети, что может сместить дату начала поставок. В настоящее время страны ведут переговоры о совместном производстве автомобилей и компонентов к ним.

Иран не исключает создания совместного предприятия с Россией по производству автомобилей, заявил ранее официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф.

Иран уже экспортирует автомобили в Азербайджан и Армению. Кроме того, страна начала поставлять машины собственного производства в Венесуэлу — туда было отправлено около тысячи иранских автомобилей.