«АвтоВАЗ» назвал сроки начала продаж Vesta с автоматической коробкой передач

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: продажи Lada Vesta с АКПП начнутся на рубеже 2023-2024 годов

«АвтоВАЗ» начнет продавать Lada Vesta с автоматической коробкой передач (АКПП) «на рубеже 2023-2024 годов». Такие сроки назвал глава компании Максим Соколов, сообщает ТАСС.

По словам президента автоконцерна, на автомобили будет устанавливаться вариатор китайского производства — сейчас компания ведет испытания этой модификации. Версия Lada Granta с АКПП тоже может появиться на рынке, однако в «АвтоВАЗе» сомневаются насчет такой опции. Установка автоматической коробки передач удорожает автомобиль, который позиционируется как бюджетный, и в компании выясняют «границу спроса» на такие модели.

Компания остановила сборку Lada с АКПП в первой половине 2022 года из-за отказа иностранных поставщиков в поставке комплектующих. Заводы «АвтоВАЗа» полностью остановили производство на несколько месяцев, а после возобновили сборку автомобилей только с механической коробкой.

Из-за перебоев в поставке запчастей производителю пришлось перенести корпоративный отпуск сотрудников с июля на период с 29 мая по 19 июня. Такое решение приняли, чтобы избежать введения режима простоя для всех линий и остановки производства. В компании отметили, что из-за простоя доходы сотрудников бы заметно упали. Перенос отпуска позволил не отклоняться от планов по выпуску 400 тысяч автомобилей за год.

В мае директор по продуктам и программам «АвтоВАЗа» Олег Груненков обещал, что новая модель Lada Vesta NG, которую недавно стали продавать в России, получит автоматическую коробку передач в первом квартале 2024 года. Также в следующем году может начаться выпуск этой модели на природном газе.