Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:13, 8 июня 2023Экономика

«АвтоВАЗ» назвал сроки начала продаж Vesta с автоматической коробкой передач

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: продажи Lada Vesta с АКПП начнутся на рубеже 2023-2024 годов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

«АвтоВАЗ» начнет продавать Lada Vesta с автоматической коробкой передач (АКПП) «на рубеже 2023-2024 годов». Такие сроки назвал глава компании Максим Соколов, сообщает ТАСС.

По словам президента автоконцерна, на автомобили будет устанавливаться вариатор китайского производства — сейчас компания ведет испытания этой модификации. Версия Lada Granta с АКПП тоже может появиться на рынке, однако в «АвтоВАЗе» сомневаются насчет такой опции. Установка автоматической коробки передач удорожает автомобиль, который позиционируется как бюджетный, и в компании выясняют «границу спроса» на такие модели.

Компания остановила сборку Lada с АКПП в первой половине 2022 года из-за отказа иностранных поставщиков в поставке комплектующих. Заводы «АвтоВАЗа» полностью остановили производство на несколько месяцев, а после возобновили сборку автомобилей только с механической коробкой.

Из-за перебоев в поставке запчастей производителю пришлось перенести корпоративный отпуск сотрудников с июля на период с 29 мая по 19 июня. Такое решение приняли, чтобы избежать введения режима простоя для всех линий и остановки производства. В компании отметили, что из-за простоя доходы сотрудников бы заметно упали. Перенос отпуска позволил не отклоняться от планов по выпуску 400 тысяч автомобилей за год.

В мае директор по продуктам и программам «АвтоВАЗа» Олег Груненков обещал, что новая модель Lada Vesta NG, которую недавно стали продавать в России, получит автоматическую коробку передач в первом квартале 2024 года. Также в следующем году может начаться выпуск этой модели на природном газе.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости
    Шойгу рассказал о попытке прорыва ВСУ на запорожском направлении
    Хейли Бибер показала способ модно носить мужские трусы
    Власти Китая уличили в слежке за протестующими через TikTok
    МЧС выпустило экстренное предупреждение об опасной погоде в Подмосковье
    «АвтоВАЗ» назвал сроки начала продаж Vesta с автоматической коробкой передач
    Изменение климата связали с исчезновением кораллов из-за инфекций
    Стало известно о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
    Туристка отправилась в отпуск мечты с мужем и потратила все деньги на лечение
    Россия отказалась рассматривать крушение рейса MH17 в качестве теракта
    Эстония высказалась о возможной отправке войск НАТО на Украину
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.