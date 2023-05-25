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19:10, 25 мая 2023Экономика

Новую Lada Vesta оснастят автоматической коробкой передач

«АвтоВАЗ»: выпуск Lada Vesta NG с коробкой-«автоматом» начнется в I квартале 2024 года

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

«АвтоВАЗ» до конца 2023 года закончит работы по оснащению обновленной Lada Vesta NG (New Generation) двигателем объемом 1,8 литра и автоматической коробкой передач. Об этом заявил директор по продуктам и программам предприятия Олег Груненков, его слова приводят «Известия».

Он сообщил, что выпуск обновленной Vesta с «автоматом» ожидается в первом квартале 2024 года. Представитель завода уточнил, что на автомобили будут устанавливать вариатор — бесступенчатую трансмиссию. На данный момент Vesta NG доступны только с механической коробкой передач и моторами 1,6 литра мощностью 90 или 106 лошадиных сил.

Модели прошлого поколения комплектовались двигателем 1,8 литра (122 лошадиных силы) в сочетании с механической или роботизированной трансмиссией. Их производство было остановлено из-за дефицита комплектующих на фоне западных экономических санкций.

К более мощному мотору 1,8 литра у «АвтоВАЗа» были некоторые нарекания, например, увеличенный расход масла, отметил Груненков. Однако он заверил, что эти проблемы были решены на усовершенствованном варианте двигателя, который будут устанавливать на Vesta NG.

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25 мая «АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Vesta нового поколения, она стартует от 1 239 900 рублей. Автомобили начнут поступать дилерам в ближайшее время — 308 салонов в России получат более 6,5 тысячи машин.

Ранее вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами российского концерна Сергей Громак сообщил, что «АвтоВАЗ» планирует в 2024 году наладить производство Lada Vesta NG на природном газе. Lada Largus с новой компоновкой на этом виде топлива могут появиться в 2025 году, добавил он.

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