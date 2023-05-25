Новую Lada Vesta оснастят автоматической коробкой передач

«АвтоВАЗ»: выпуск Lada Vesta NG с коробкой-«автоматом» начнется в I квартале 2024 года

«АвтоВАЗ» до конца 2023 года закончит работы по оснащению обновленной Lada Vesta NG (New Generation) двигателем объемом 1,8 литра и автоматической коробкой передач. Об этом заявил директор по продуктам и программам предприятия Олег Груненков, его слова приводят «Известия».

Он сообщил, что выпуск обновленной Vesta с «автоматом» ожидается в первом квартале 2024 года. Представитель завода уточнил, что на автомобили будут устанавливать вариатор — бесступенчатую трансмиссию. На данный момент Vesta NG доступны только с механической коробкой передач и моторами 1,6 литра мощностью 90 или 106 лошадиных сил.

Модели прошлого поколения комплектовались двигателем 1,8 литра (122 лошадиных силы) в сочетании с механической или роботизированной трансмиссией. Их производство было остановлено из-за дефицита комплектующих на фоне западных экономических санкций.

К более мощному мотору 1,8 литра у «АвтоВАЗа» были некоторые нарекания, например, увеличенный расход масла, отметил Груненков. Однако он заверил, что эти проблемы были решены на усовершенствованном варианте двигателя, который будут устанавливать на Vesta NG.

25 мая «АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Vesta нового поколения, она стартует от 1 239 900 рублей. Автомобили начнут поступать дилерам в ближайшее время — 308 салонов в России получат более 6,5 тысячи машин.

Ранее вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами российского концерна Сергей Громак сообщил, что «АвтоВАЗ» планирует в 2024 году наладить производство Lada Vesta NG на природном газе. Lada Largus с новой компоновкой на этом виде топлива могут появиться в 2025 году, добавил он.