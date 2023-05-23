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18:43, 23 мая 2023Экономика

Назван срок выпуска Lada Vesta на природном газе

«АвтоВАЗ» планирует начать выпуск Lada Vesta на природном газе в 2024 году

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский концерн АвтоВАЗ планирует в 2024 году наладить выпуск новой Lada Vesta на природном газе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергея Громака.

Он добавил, что с 2025-го могут появиться Lada Largus с новой компоновкой на этом виде топлива. «Баллоны газовые будут расположены под днищем багажника, тем самым не будут скрадывать пространство багажника, а в такой машине, как Largus, это важно и для дачников, и для малого бизнеса», — прокомментировал представитель концерна.

Ранее стало известно, что продажи автомобилей Lada Vesta NG (new generation) стартуют уже в мае. Версии с 8-клапанными и 16-клапанными двигателями появятся у дилеров одновременно. При этом с 1 мая «АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили Lada в среднем на два процента.

Высокую себестоимость объясняли глубокой локализацией автомобилей. Теперь концерну приходится осваивать производство компонентов, которые он ранее получал от глобальных поставщиков.

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Платон Щукин
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