Назван срок выпуска Lada Vesta на природном газе

«АвтоВАЗ» планирует начать выпуск Lada Vesta на природном газе в 2024 году

Российский концерн АвтоВАЗ планирует в 2024 году наладить выпуск новой Lada Vesta на природном газе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергея Громака.

Он добавил, что с 2025-го могут появиться Lada Largus с новой компоновкой на этом виде топлива. «Баллоны газовые будут расположены под днищем багажника, тем самым не будут скрадывать пространство багажника, а в такой машине, как Largus, это важно и для дачников, и для малого бизнеса», — прокомментировал представитель концерна.

Ранее стало известно, что продажи автомобилей Lada Vesta NG (new generation) стартуют уже в мае. Версии с 8-клапанными и 16-клапанными двигателями появятся у дилеров одновременно. При этом с 1 мая «АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили Lada в среднем на два процента.

Высокую себестоимость объясняли глубокой локализацией автомобилей. Теперь концерну приходится осваивать производство компонентов, которые он ранее получал от глобальных поставщиков.