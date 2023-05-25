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08:19, 25 мая 2023Экономика

Названа цена новой Lada Vesta

«АвтоВАЗ»: начальная стоимость обновленной Lada Vesta составит 1,2 миллиона рублей

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Стоимость Lada Vesta нового поколения стартует от 1 239 900 рублей. Такую цену назвала пресс-служба «АвтоВАЗа», передает ТАСС.

Автомобили начнут поступать дилерам в ближайшее время — 308 салонов в России получит более 6,5 тысячи машин. Lada Vesta NG оснащена двумя подушками безопасности, системой ABS, кондиционером, светодиодной оптикой спереди и сзади и другими опциями.

Пресс-служба уточняет, что в стартовой комплектации покупатель сможет выбирать «из 90 или 106-сильного двигателя в тандеме с 5-ступенчатой механической коробкой передач». Список дополнительных комплектаций и опций модели будет объявлен в момент старта продаж, намеченный на май 2023 года.

С 1 мая «АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили Lada в среднем на два процента. Высокую себестоимость объясняли глубокой локализацией автомобилей. Теперь концерну приходится осваивать производство компонентов, которые он ранее получал от глобальных поставщиков.

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Мария Грушко
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