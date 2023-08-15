«АвтоВАЗ» вернул в продажу специальные версии Lada

«АвтоВАЗ» вернул в продажу модели Lada Granta Club и Lada Granta Quest

«АвтоВАЗ» вернул в продажу специальные версии популярной модели. Седан Lada Granta Club и кросс-универсал Lada Granta Quest снова стали доступны на сайте производителя.

Седан Lada Granta Club можно приобрести по цене от 895,9 тысячи рублей. Автомобиль в кузове лифтбэк обойдется в 925,9 тысячи рублей. Обе модификации оснащены оригинальными дисками с алмазной шлифовкой, черными лакированными зеркалами, системой обогрева ветрового стекла и парктроником. От базовой версии они отличаются эмблемой спецверсии и оригинальной обивкой сидений.

Стоимость кросс-универсала Lada Granta Quest начинается от 945,9 тысячи рублей. Автомобиль также оснащен оригинальными дисками и окрашенными в черный цвет зеркалами, системой обогрева ветрового стекла и парктроником. От другой модификации он отличается черной крышей и рейлингами.

В начале августа «АвтоВАЗ» заявил о рекордных продажах. С начала года компания реализовала 173 тысячи автомобилей — в два раза больше, чем за тот же период 2022-го. В июле компания реализовала 29,4 тысячи машин (плюс 5,5 процента в месячном выражении). Лидером продаж оказалась Lada Granta, за июль было продано 17,2 тысячи таких авто.

Сейчас Lada Granta в базовой версии Classic обойдется россиянам в 735 тысяч рублей. При сдаче старого автомобиля в «трейд-ин» и оформлении кредита покупатели могут рассчитывать на скидку в 100 тысяч рублей. Производить упрощенные автомобили в модификации Classic концерн стал летом 2022 года — эти модели поставляются без подушек безопасности и системы ABS.