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14:42, 2 августа 2023Экономика

Раскрыты реальные цены на Lada в России

«Газета.Ru»: самая дешевая Lada обойдется россиянам в 735 тысяч рублей

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В столичных салонах сейчас нет возможности приобрести Lada Vesta в кузове универсал, и появится она не раньше сентября, выяснили журналисты «Газеты.Ru», раскрывшие реальные цены на отечественные авто.

По их данным, Lada Granta в базовой версии Classic обойдется россиянам в 735 тысяч рублей. Такую цену озвучили продавцы в Москве и Екатеринбурге. В столице к ней предложили скидки в 100 тысяч рублей при сдаче старого автомобиля в «трейд-ин» и оформлении кредита. В Ижевске Granta в той же версии не оказалось — есть седаны в старшей версии Comfort с рекомендованной ценой от 816,9 тысячи рублей.

Наиболее доступная Vesta с восьмиклапанным мотором обойдется покупателям в Петербурге минимум в 1,25 миллиона рублей. Седаны Vesta есть в наличии в московском дилерском центре по 1,31 миллиона за авто с 16-клапанным мотором. Там же доступна версия Cross в исполнении Life за 1,518 миллиона.

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2 августа «АвтоВАЗ» сообщил, что продал с начала года 173 тысячи автомобилей — в два раза больше, чем за тот же период 2022-го. В июле компания реализовала 29,4 тысячи машин, рост по сравнению с июнем составил 5,5 процента. Лидером продаж оказалась Lada Granta, за июль было продано 17,2 тысячи таких авто.

Ранее президент концерна Максим Соколов заявил, что «АвтоВАЗ» увеличит объем производства самых бюджетных модификаций Lada, цены на которые остаются в пределах 700 тысяч рублей. По его словам, клиенты ориентированы на покупку недорогих автомобилей, и надо предоставить им такую возможность.

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    Дмитрий Воронин
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