«АвтоВАЗ» начнет производить больше дешевых Lada

«АвтоВАЗ» увеличит выпуск модификаций Lada ценой не более 700 тысяч рублей

«АвтоВАЗ» увеличит объем производства самых бюджетных модификаций Lada, цены на которые остаются в пределах 700 тысяч рублей. Об этом сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов, не назвав конкретные модели.

По его словам, клиенты ориентированы на покупку недорогих автомобилей, и надо предоставить им такую возможность. Это позволит обеспечить рынок «отечественными, надежными, высоколокализованными и, самое главное, бюджетными автомобилями».

Среди имеющихся проблем Соколов отметил отказ глобальных поставщиков продавать «АвтоВАЗу» даже простейшие компоненты, не находящиеся в санкционных списках. Тем не менее сейчас делается все возможное, чтобы минимизировать это влияние и не допустить роста цен, резюмировал руководитель концерна.

В июле он рассказал, что ослабление курса рубля приведет к повышению цен на автомобили Lada. Стоимость изменится в ближайшие месяцы, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам.

Кроме того, в этом месяце Соколов назвал срок возобновления производства Lada Largus на заводе в Тольятти. «АвтоВАЗ» начнет его уже в предстоящем августе. Анонсируя эти работы, президент компании рассказывал, что автомобиль может появиться на рынке не только в классической версии, с бензиновым двигателем, но и в виде электромобиля.