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13:18, 10 июля 2023Экономика

В «АвтоВАЗе» предупредили о подорожании автомобилей из-за курса рубля

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: ослабление курса рубля скажется на стоимости автомобилей Lada

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ослабление рубля скажется на стоимости автомобилей Lada. Об этом в кулуарах выставки «Иннопром» рассказал президент компании Максим Соколов, его цитирует РИА Новости.

Рост курса доллара влияет на отпускные цены поставщиков комплектующих, субкомпонентов и различных узлов. Поэтому ослабление рубля повлияет на итоговые цены машин, таковы «реалии нашей экономической жизни», заявил Соколов. Однако сказать, насколько сильно подорожают автомобили, сложно: нужно оценить подписанные контракты и рассчитать это для каждой конкретной модели.

«Многое будет зависеть от реальной ценовой политики наших поставщиков… В ценах это может отразиться в ближайшие месяцы уже, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам», — добавил глава «АвтоВАЗа».

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Национальный союз защиты прав потребителей предложил установить предельный уровень наценки дилеров для российских автомобилей в 15 процентов. Однако ряд экспертов заявили, что главная проблема с авторынком в России — дефицит бюджетных автомобилей, и от контроля за ценами они не возникнут сами по себе.

В начале года Соколов призвал Минпромторг «срочно поднять» размер утилизационного сбора, чтобы дополнительно защитить внутренний рынок от импортных машин. По его словам, когда-то планка в 170 тысяч рублей была останавливающим фактором при выборе зарубежных автомобилей, но сейчас этого недостаточно.

Минпромторг решил повысить утильсбор на ввозимые для перепродажи машины с 1 августа 2023 года. Для легковых автомобилей в зависимости от объема двигателя его увеличат в 1,7-3,7 раза, для легких коммерческих авто — в 2,5-3,4 раза, а для грузовиков — в 1,7 раза.

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    Вячеслав Агапов
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