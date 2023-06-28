В России предложили ввести максимальную наценку на отечественные автомобили. Когда авторынок придет в норму?

НСЗПП предложил правительству установить максимальную наценку на российские автомобили

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) выступил с предложением установить максимальную надбавку на стоимость автомобилей отечественной сборки на уровне 15 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо организации председателю правительства Михаилу Мишустину.

По мнению главы союза Павла Шапкина, вполне возможно увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя. «Разница между ними должна составлять не более 15 процентов», — уверен он.

По словам Шапкина, эти меры позволят исключить искусственные завышения со стороны автодилеров. При этом он подчеркнул, что в мире не практикуют установление предельных цен на автомобили, но в России аналогичный механизм используют на табачном рынке.

Из-за чего растут цены на авто?

22 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в 2022 году Евросоюз (ЕС) резко снизил экспорт автомобилей в Россию. По его словам, официальные поставки машин упали на 80 процентов.

Вместе с этим в страну перестали поступать важные компоненты для сборки машин. Так, с 16 мая 2022 года в России разрешили собирать автомобили экологического класса «Евро-0». Дефицит автокомпонентов не позволял выпускать более совершенные автомобили, и власти решили снизить требования к продукции, чтобы не допустить прекращения производства.

Ранее в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявили, что за 2022 год авторынок в России упал на 58,8 процента, до 687 тысяч проданных новых автомобилей.

Этот результат не так плох, как мог бы быть Ассоциация европейского бизнеса

В организации подсчитали, что в 2023 году рынок вырастет в среднем на 12 процентов, до 770 тысяч машин, в случае стабилизации геополитической ситуации и «благоприятного стечения обстоятельств».

Авторынок придет в норму к 2030 году

Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) вернется к допандемийным показателям к 2030 году. Такие сроки назвал глава Минпромторга Денис Мантуров. По словам вице-премьера, отечественный автопром восстанавливается в соответствии с утвержденной стратегией развития автомобильной промышленности до 2035 года. Обозначенные в 2022 году параметры в ведомстве «считают для себя актуальными», подчеркнул Мантуров.

Российские автозаводы решили совместно попросить помощи у Минпромторга для импортозамещения запчастей. Группа «Соллерс» предложила производителям объединиться, чтобы совместно разрабатывать и выпускать отсутствующие в стране компоненты. Генеральный директор группы «Соллерс» Николай Соболев указал, что для импортозамещения критических технологий нужен «эффект масштаба».

Сейчас большую часть российского авторынка занимают китайские бренды, которые быстро заняли ниши ушедших западных компаний. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов предупредил, что произведенные в КНР машины могут буквально захватить рынок. Он отметил, что это становится настоящим стратегическим вызовом для отечественного автопрома, и напомнил, что продажи легковых автомобилей в России падают, а правительство выделяет недостаточно денег на поддержку льготного кредитования и лизинга.