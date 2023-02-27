В «АвтоВАЗе» допустили рост доли «китайцев» на рынке

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: китайские автомобили несут вызов отечественному автопрому

Доля китайских автомобилей на российском рынке может достичь 40 процентов, допустил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Его слова приводит РБК.

Он напомнил, что продажи легковых автомобилей в России падают с середины февраля, при этом в правительстве выделяют недостаточно денег на поддержку льготного кредитования и лизинга. Рост доли китайских автомобилей на рынке — это настоящий стратегический вызов для отечественного автопрома, указал Соколов.

Как сообщило агентство «Автостат», после ухода зарубежных брендов из России продажи китайских машин неуклонно растут. По итогам декабря 2022 года в России продали 19,6 тысячи автомобилей Lada, а самые популярные китайские бренды — суммарно 16,7 тысячи машин. При этом в начале 2022 года китайские автомобили не занимали и 10 процентов российского рынка.

С 1 марта 2023-го «АвтоВАЗ» решил на два процента поднять цены на всю линейку автомобилей, где установлен кондиционер. По словам Соколова, это ниже уровня годовой инфляции. Он также подчеркнул, что завод не повышал цены с марта прошлого года.

При этом в августе 2022 года компания прибавила к ценникам на Lada Largus сразу 65 тысяч рублей.