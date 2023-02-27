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19:02, 27 февраля 2023Экономика

В «АвтоВАЗе» допустили рост доли «китайцев» на рынке

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: китайские автомобили несут вызов отечественному автопрому

Фото: Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ" / РИА Новости

Доля китайских автомобилей на российском рынке может достичь 40 процентов, допустил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Его слова приводит РБК.

Он напомнил, что продажи легковых автомобилей в России падают с середины февраля, при этом в правительстве выделяют недостаточно денег на поддержку льготного кредитования и лизинга. Рост доли китайских автомобилей на рынке — это настоящий стратегический вызов для отечественного автопрома, указал Соколов.

Как сообщило агентство «Автостат», после ухода зарубежных брендов из России продажи китайских машин неуклонно растут. По итогам декабря 2022 года в России продали 19,6 тысячи автомобилей Lada, а самые популярные китайские бренды — суммарно 16,7 тысячи машин. При этом в начале 2022 года китайские автомобили не занимали и 10 процентов российского рынка.

С 1 марта 2023-го «АвтоВАЗ» решил на два процента поднять цены на всю линейку автомобилей, где установлен кондиционер. По словам Соколова, это ниже уровня годовой инфляции. Он также подчеркнул, что завод не повышал цены с марта прошлого года.

При этом в августе 2022 года компания прибавила к ценникам на Lada Largus сразу 65 тысяч рублей.

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Вячеслав Агапов
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