Евросоюз сократил поставки автомобилей в Россию на 80 процентов

Глава евродипломатии Боррель: экспорт автомобилей из ЕС в Россию в 2022 году упал на 80%

В 2022 году Евросоюз (ЕС) резко снизил экспорт автомобилей в Россию и одновременно нарастил поставки в граничащие с ней страны. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

Поставки машин из Европы в Россию по итогам прошлого года упали на 80 процентов, в то время как экспорт в Центральную Азию взлетел на 300 процентов. «Да, мы сильно сократили экспорт в Россию, но мы одновременно значительно расширили поставки соседям России. (...) Там возник высокий спрос на европейские автомобили. И не будет глупой идеей предположить, что они реэкспортируются в Россию», — объяснил он.

Большую часть российского авторынка в настоящее время занимают китайские бренды, которые быстро заняли ниши ушедших западных компаний. Произведенные в КНР машины могут буквально захватить рынок, предупреждал ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Он отметил, что это становится настоящим стратегическим вызовом для отечественного автопрома, и напомнил, что продажи легковых автомобилей в России падают, а правительство выделяет недостаточно денег на поддержку льготного кредитования и лизинга.

В прошлом месяце активно ввозить автомобили в Россию стала Япония. В апреле поставки из этой страны выросли на 77 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Российский импорт японских мотоциклов и автоциклов при этом взлетел на 86,4 процента.