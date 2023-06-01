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01:14, 1 июня 2023Экономика

Правительство России продлило упрощенный техрегламент для автомобилей

Правительство России продлило до февраля упрощенный техрегламент для автомобилей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Правительство России продлило действие упрощенного техрегламента по выпуску автомобилей в стране до 1 февраля 2024 года. Об этом сообщает ТАСС. Постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

При этом оговаривается поэтапное возвращение требований. С июня 2023 года экологический класс двигателя должен быть не ниже «Евро 2», с 1 декабря все автомобили должны оснащаться антиблокировочной системой ABS. В Минпромторге подчеркнули, что сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с крупнейшими российскими автопроизводителями.

Машины класса «Евро-0» без подушек безопасности в России разрешили делать с 16 мая 2022 года «в период действия режима временных ограничений поставок комплектующих для российских производителей колесных транспортных средств». Дефицит автокомпонентов не позволял выпускать более совершенные автомобили, и власти решили снизить требования к продукции, чтобы не допустить прекращения производства.

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    Марина Совина
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