В России разрешили делать машины класса «Евро-0» без подушек безопасности

Правительство опубликовало упрощенный техрегламент для сертификации автомобилей в России

Правительство России опубликовало упрощенный технический регламент для сертификации автомобилей в стране, в котором разрешено делать машины класса «Евро-0» без подушек безопасности. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что новые правила будут применяться в отношении «отдельных колесных транспортных средств» в случае, если сертифицировать их по правилам стандартного техрегламента Таможенного союза №877 «в период действия режима временных ограничений поставок комплектующих для российских производителей колесных транспортных средств» не представляется возможным.

В частности, теперь машины в России можно делать с двигателями разных классов экологичности — в том числе самым низким «Евро-0», — без предотвращающих блокировку колес систем ABS, а также системы контроля устойчивости автомобиля ESP.

Кроме того, в соответствии с новым документом необязательно устанавливать подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, а система ЭРА-ГЛОНАСС может быть без функции автоматического срабатывания после ДТП.

Росстандарт за неделю должен подготовить новые межгосударственные и национальные стандарты, которые будут подходить новым требованиям. Постановление действует до 1 февраля 2023 года.

16 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возобновлении производства автомобилей под историческим брендом «Москвич» на территории завода Renault. Он также сообщил, что в будущем предприятие будет выпускать электромобили.

По словам главы департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, «Москвичи» могут начать производить в России в 2022 году.