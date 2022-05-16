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Названы сроки начала производства «Москвичей»

Глава департамента Минпромторга заявил, что ожидает производства «Москвичей» в 2022 году

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Автомобили «Москвич» могут начать производить в России в 2022 году. Соответствующие сроки назвал глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак, его заявления в эфире «России 24» цитирует ТАСС.

«Я думаю, что в ближайшее время правительство Москвы совместно с менеджментом завода представят нам свои план по развитию такого производства. Мы ожидаем запуск производства в этом году», — сказал Пак.

О возобновлении производства автомобилей под историческим брендом после передачи завода Renault в Москве властям города сообщил ранее 16 мая мэр столицы Сергей Собянин. Он также сообщил, что в будущем предприятие будет выпускать электромобили.

В государственную собственность перейдет также доля Renault в компании «АвтоВАЗ», которая достанется ФГУП НАМИ. Соответствующие планы анонсировались еще в апреле, тогда глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что у зарубежного концерна будет возможность обратного выкупа доли в течение пяти-шести лет.

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Платон Щукин
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