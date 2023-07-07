Российским автопроизводителям помогут за счет роста цен на иномарки

Утилизационный сбор на ввозимые для перепродажи машины поднимут в России с 1 августа

Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили, которые ввозятся в Россию для перепродажи, повысится с 1 августа, рассказал в интервью «Интерфаксу» вице-премьер-глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он напомнил, что защитить таким образом местный рынок от импорта неоднократно предлагали российские автопроизводители, а также политические деятели. В частности, с такой идеей в начале года выступал глава «АвтоВАЗа».

«Индексация утильсбора утверждена как в отношении юридических лиц, так и в отношении физических лиц, целенаправленно ввозящих импортные автомобили для перепродажи», — сказал Мантуров, не уточнив размер увеличения платежа. Соответствующее постановление кабмина пока не опубликовано.

Министр напомнил, что в первые шесть месяцев 2023 года в страну было ввезено более 450 тысяч автомобилей, что втрое больше, чем годом ранее, причем половина машин была подержанными. В мае россияне потратили в этом сегменте почти полтриллиона рублей. По словам Мантурова, перекупщики, которые ввозят автомобили и перепродают их в России, не обеспечивают покупателей гарантийным и сервисным обслуживанием, необходимыми запчастями и комплектующими.

Около месяца назад о необходимости поднять утилизационный сбор на коллегии Минпромторга попросили гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Предложение объяснялось тем, что российские производители в текущих условиях не могут конкурировать с иностранцами и увеличивать продажи.

Утилизационный сбор должны платить все производители автомобилей, продающихся в России, что требуют правила Всемирной торговой организации (ВТО), однако отечественным компаниям его компенсируют с помощью субсидий. Таким образом, российские производители получают преимущество, хотя формально субсидии и сбор не связаны.