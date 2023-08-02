Россияне стали покупать больше машин Lada

«АвтоВАЗ» в июле 2023 года продал 29,4 тысячи автомобилей

С начала 2023 года «АвтоВАЗ» продал 173 тысячи автомобилей, в два раза больше, чем за этот же период 2022-го, такая информация приводится на сайте компании.

В июле компания реализовала 29,4 тысячи машин, рост по сравнению с июнем составил 5,5 процента. Лидером продаж оказалась Lada Granta, за июль было продано 17,2 тысячи таких автомобилей, что на 162,5 процента выше продаж за этот же месяц прошлого года.

За месяц россияне купили 5,1 тысячи машин семейства Vesta — на 20,5 процента больше, чем в июне. Модель Niva Legend была реализована в количестве 375 автомобилей, что в четыре раза больше показателей июля 2022 года. Кроме того, в июле 2023 года завод продал 3,4 тысячи внедорожников Niva Travel, что превышает результаты июля прошлого года в восемь раз.

В середине июля «АвтоВАЗ» поднял цены на Lada Niva Legend. Автомобили после установки дополнительной шумоизоляции подорожали на 8-42 тысячи рублей. Базовая версия Classic начала стоить 829 тысяч рублей, комплектация Black — 943,9 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что автомобили в России подорожают минимум на 10 процентов после роста ставки утилизационного сбора. С 1 августа тарифы на ввоз машин для перепродажи выросли в среднем в три раза.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» считают, что рост ставки затронет и российские машины. После повышения утильсбора россияне стали скупать ввезенные в страну автомобили, из-за чего подержанные авто уже подорожали. В «АвтоВАЗе» при этом пообещали не повышать цены на Lada.