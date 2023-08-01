В России резко подорожают все автомобили

«Известия»: из-за роста утильсбора иномарки в РФ подорожают минимум на 10 %

Автомобили в России резко подорожают минимум на 10 процентов после повышения утилизационного сбора, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

С 1 августа тарифы на ввоз машин для перепродажи выросли в среднем в три раза, а максимальная сумма сбора стала достигать 500 тысяч рублей (при ввозе грузовиков и легковушек премиум-класса). Опасаясь роста цен, покупатели бросились скупать уже ввезенные автомобили — в частности, спрос вырос на подержанные машины.

Вице-президент и исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов считает, что повышение налога взвинтит цены как на иномарки, так и на отечественные автомобили. Хотя власти компенсируют автопроизводителям уплату утилизационного сбора в обмен на локализацию производства, субсидия не покрывает сумму сбора полностью.

Сильнее всего подорожают авто иностранного производства с объемом двигателя от 2 до 3,5 литра, ввозимые частными лицами для перепродажи, так как ставки утильсбора в этом сегменте выросли наиболее существенно, считают эксперты Autonews. На этом фоне россияне начнут активнее покупать модели внутреннего рынка — это станет дополнительным фактором подорожания отечественных машин, заявил «Известиям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

В «АвтоВАЗе» при этом пообещали, что цены на Lada останутся прежними. «Несмотря на то что на формирование цен идет определенное курсовое и инфляционное влияние, мы оставляем прогноз <…> по максимальной планке цены для наших самых бюджетных моделей», — сообщили в пресс-службе.

В частности, стоимость Lada Granta в базовой комплектации останется ниже 700 тысяч рублей. Это заявление идет вразрез со словами главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, который в начале июля анонсировал повышение цен.

Именно российские производители — «АвтоВАЗ»и «КамАЗ» — были авторами инициативы об увеличении утильсбора. Компании объясняли такое требование невозможностью конкурировать с китайскими производителями, занимающими все большую долю рынка, а собранные средства просили направить на поддержку российской промышленности.