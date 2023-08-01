Ввозить иномарки в Россию стало дороже

С 1 августа в России вырос утильсбор на ввозимые для перепродажи иномарки

В России с 1 августа вырос утилизационный сбор на автомобили и автобусы, ввозимые для последующей перепродажи, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации.

Ставку налога подняли для юрлиц и граждан, которые собираются перепродать иномарку в России в течение года, ввозят более одного автомобиля в год или если объем двигателя такой машины составляет более трех литров.

На легковушки утильсбор проиндексирован в среднем в 1,7-3,7 раза (в зависимости от объема двигателя), на легковые коммерческие автомобили (LCV) — в 2,5-3,4 раза, на грузовики — в 1,7 раза. Ставку для автобусов подняли в среднем в 2,2-4,8 раза, для электробусов — в 8,7 раза. Подорожал ввоз как нового, так и подержанного транспорта.

Для тех, кто ввозит автомобиль для собственного пользования, условия остались прежними. У них сохранился льготный тариф — 3,4 тысячи рублей за автомобили возрастом до трех лет и 5,2 тысячи рублей за машины старше трех лет.

Увеличить утильсбор ранее просили гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Они объясняли такое требование невозможностью конкурировать с китайскими производителями, занимающими все большую долю рынка, а собранные средства просили направить на поддержку российской промышленности.

Однако уже через несколько дней после того, как Минпромторг анонсировал повышение сбора, российские дилеры обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отложить индексацию. Они заявили, что такая мера приведет к росту цен и замедлит восстановление рынка. При этом автомобили уже дорожают из-за ослабления рубля.