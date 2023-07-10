Российские продавцы автомобилей попросили власти отсрочить рост цен

РоАД обратилась к премьеру Мишустину с просьбой отложить повышение утильсбора на машины

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД), объединяющая более 1,3 тысячи центров по всей стране, обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отложить индексацию утилизационного сбора на автомобили, так как она приведет к росту цен и замедлит восстановление рынка. Об этом говорится в опубликованном на сайте письме организации от 7 июля.

Сборы должны вырасти с 1 августа 2023 года. РоАД в целом не возражает против такой меры, но напоминает, что рынок далек от уровня 2021 года. В минувшем июне было продано всего 82,5 тысяч машин, в то время как два года назад — 160 тысяч.

Автодилеры считают, что рост утильсбора до момента, пока продажи не вернутся на докризисный уровень, ударит по авторынку. По их оценке, усиление протекционизма сократит ввоз новых легковых и легких коммерческих автомобилей из Китая.

Помимо проблем в российско-китайских отношениях, мера усугубит дефицит транспортных средств в стране, а неизбежный рост цен ударит по спросу и покупательной способности. В результате часть работников отрасли потеряет рабочие места.

«Постановление правительства получит обратный эффект — будут не защита российского российского автобизнеса, а потеря доходов и объема продаж», — считают в РоАД.

Для легковых машин утильсбор должен вырасти в 1,7-3,7 раза (зависит от объема двигателя), для грузовиков — в 1,7 раза, для легковых коммерческих автомобилей — в 2,5-3,4 раза, для автобусов — в 2,2-4,8 раза, а для электробусов — в 8,7 раза.

Утилизационный сбор должны платить все производители автомобилей, продающихся в России (ввести его только для иномарок запрещают правила Всемирной торговой организации), но отечественным его компенсирует государство. Таким образом, мера дает преимущество российским автомобилям.

В связи с этим увеличить утильсбор ранее просили гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Они объясняли такое требование невозможностью конкурировать с китайскими производителями, занимающими все большую долю рынка, а собранные средства просили направить на поддержку российской промышленности.

При этом на прошлой неделе в «КамАЗе» и «АвтоВАЗе» пообещали не менять ценовую политику в связи с утильсбором. Но уже в понедельник, 10 июля в «АвтоВАЗе» анонсировали повышение цен.