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18:44, 7 июля 2023Экономика

Российские автозаводы поддержали рост цен на иномарки

ТАСС: российские автопроизводители пообещали не поднимать цены на фоне роста утильсбора

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Повышение утилизационного сбора на автомобили поможет отечественным автопроизводителям выдерживать конкуренцию с иностранными компаниями. С такими аргументами представители предприятий поддержали решение российского правительства, сообщает ТАСС.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» указали, что новые условия позволят сохранить более миллиона рабочих мест в автомобильной промышленности и компонентной отрасли страны. В «Соллерс» отметили, что рост цен на иномарки повысит инвестиционную привлекательность производственных и локализационных проектов отечественного автопрома.

В «КамАЗе» пообещали, что цены грузовиков в связи с изменениями не вырастут. В «АвтоВАЗе» также уточнили, что повышение сбора не повлияет на ценовую политику компании. В свою очередь, на автозаводе «Москвич» назвали повышение утильсбора распространенной мерой поддержки в мировой практике, которая позволит защитить российский авторынок.

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Для легковых автомобилей ставка утилизационного сбора в зависимости от объема двигателя увеличится в 1,7-3,7 раза, для легких коммерческих авто — в 2,5-3,4 раза, а для грузовиков — в 1,7 раза. Рассказавший о нововведении вице-премьер Денис Мантуров напомнил, что защитить таким образом местный рынок от импорта неоднократно предлагали российские автопроизводители, а также политические деятели.

Индексация коснется как новых, так и подержанных транспортных средств, ввозимых из-за рубежа. Полную ставку утилизационного сбора предстоит платить юридическим лицам. Согласно постановлению правительства, также это будут делать граждане, планирующие перепродать иномарку в России в течение года, ввозящие более одного автомобиля за год или если объем двигателя такой машины составляет более трех литров.

Во всех остальных случаях для россиян продолжит действовать механизм уплаты утильсбора по льготному тарифу — 3,4 тысячи рублей за новые автомобили до трех лет и 5,2 тысячи рублей за автомобили старше трех лет.

Ранее аналитики сервиса «ВТБ Лизинг» предположили, что в 2023 году российский авторынок может быть более чем наполовину заполнен китайскими автомобилями. Уже в первом квартале общая доля китайских брендов на нем выросла с 9 до 43 процентов.

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    Платон Щукин
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