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17:09, 7 июля 2023Экономика

Назван размер дополнительного сбора с ввозимых в Россию иномарок

Утилизационный сбор на ввоз легковых иномарок в Россию повысят с 1 августа в 1,7-3,7 раза

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Стали известны параметры индексации ставки утилизационного сбора на машины в России, утвержденной постановлением правительства. Для легковых автомобилей в зависимости от объема двигателя она увеличится в 1,7-3,7 раза, для легких коммерческих авто — в 2,5-3,4 раза, а для грузовиков — в 1,7 раза. Об этом сообщается на сайте Минпромторга.

Утильсбор на автобусы вырастет в среднем в 2,2-4,8 раза (в зависимости от объема двигателя), на электробусы — в 8,7 раза. Индексация коснется как новых, так и подержанных транспортных средств, ввозимых из-за рубежа, начиная с 1 августа.

Полную ставку утилизационного сбора предстоит платить юридическим лицам. Согласно постановлению правительства, также это будут делать граждане, планирующие перепродать иномарку в России в течение года, ввозящие более одного автомобиля за год или если объем двигателя такой машины составляет более трех литров.

Во всех остальных случаях для россиян продолжит действовать механизм уплаты утильсбора по льготному тарифу — 3,4 тысячи рублей за новые автомобили до трех лет и 5,2 тысячи рублей за автомобили старше трех лет.

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Ранее о предстоящем повышении утильсбора рассказал российский вице-премьер Денис Мантуров. Он напомнил, что защитить таким образом местный рынок от импорта неоднократно предлагали автопроизводители, а также политические деятели.

В частности, в начале июня о необходимости поднять утилизационный сбор просили гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Предложение объяснялось тем, что российские производители в текущих условиях не могут конкурировать с иностранцами и увеличивать продажи.

Утилизационный сбор должны платить все производители автомобилей, продающихся в России, так как ввести его только для иномарок запрещают правила Всемирной торговой организации (ВТО), однако отечественным компаниям он компенсируется с помощью субсидий. Российские производители получают преимущество, хотя формально субсидии и сбор не связаны.

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    Платон Щукин
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