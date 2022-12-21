Российскому авторынку предсказали заполнение китайскими брендами

«ВТБ Лизинг»: доля китайских автомобилей в России в 2023 году может достигнуть более 50%

В следующем году российский авторынок может быть более чем наполовину заполнен китайскими автомобилями, предсказали аналитики сервиса «ВТБ Лизинг», исследование которого изучил ТАСС.

«В нашем портфеле доля сделок с ней (автомобильной продукцией из КНР — прим. «Ленты.ру») в легковом сегменте выросла в пять раз, до 10 процентов. В целом же по рынку этот показатель уже достиг 30 процентов, а в 2023-м, по нашим оценкам, перешагнет через отметку 50 процентов», — рассказал директор по продажам продуктов автолизинга компании Артем Киселев.

Расширение присутствия китайских марок автомобилей на российском рынке произошло на фоне ухода ряда западных автопроизводителей из России — к осени местные дилеры практически полностью распродали бренды из США, Европы и Японии. В общей сложности к концу 2022 года число брендов на российском авторынке сократилось с 60 до 14. Среди них — три отечественные марки (Lada, ГАЗ, УАЗ), а остальное — китайский автопром (Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda).

Аналитики также подсчитали, что в лизинг, или долгосрочную аренду, компании стали реже брать автомобили премиального сегмента. Количество сделок за год сократилось с 20 до 11 процентов. Самыми популярными среди бизнесменов в 2022 году стали автомобили Mercedes-Benz E-class, BMW X5, Mercedes-Benz GLS. В то же время в массовом сегменте корпоративных автомобилей компании отдавали предпочтение моделям Lada Granta, Kia Rio и Lada Vesta.

Ранее Минпромторг опроверг информацию о дефиците новых легковых автомобилей в России и сообщил, что в настоящее время в стране сохраняется достаточный запас машин.