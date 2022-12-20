Россиянам рассказали об отсутствии дефицита новых автомобилей

Минпромторг: в России нет нехватки новых легковых автомобилей

В настоящее время в России сохраняется достаточный запас новых легковых автомобилей, а главные производители планируют увеличить выпуск, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Об этом заявляет Минпромторг в своем Telegram-канале.

Подтверждая отсутствие дефицита на рынке, ведомство приводит данные «Электронного паспорта» и ФТС, согласно которым в 2022 году количество легковых автомобилей, произведенных в стране и ввезенных по параллельному импорту, составило более 120 тысяч штук. В это число вошли машины, еще не зарегистрированные в ГИБДД. В общей сложности по итогам 11 месяцев текущего года в стране было продано более 585 тысяч новых легковых машин.

В министерстве отметили, что сейчас особенно важным является повышение доступности автомобилей. Также, по словам ведомства, следует пресекать попытки «необоснованного завышения цен», которое возникает в том числе из-за появляющейся информации о нехватке автомобилей.

Для обеспечения спроса участники рынка начали активно наращивать производство. Например, отечественный концерн «АвтоВАЗ» готов выпускать до 500 тысяч автомобилей, однако не в ближайшее время — по итогам 2022 года компания планирует произвести 220 тысяч машин, а в 2023-м, согласно утвержденным объемам производства, будет выпущено более 400 тысяч автомобилей. Кроме того, Минпромторг привел в пример успехи китайской компании Haval на российском рынке. В настоящее время более чем у 110 дилеров в России в наличии есть все модели Haval, а на местном заводе производится около 140 автомобилей в день. Заменить ряд ушедших из страны иномарок может также новый бренд внедорожников китайской компании Great Wall Motor — TANK.

Ранее ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предупреждала о резком изменении авторынка страны в 2023 году, указав, что по итогам уходящего года продажи новых автомобилей сократились почти на две трети. Тенденцию также подтвердило исследование Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), согласно которому в ноябре продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкий коммерческий транспорт) в России упали на 61,6 процента в годовом выражении. Однако по сравнению с октябрем ситуация немного улучшилась.

В общей сложности к концу 2022 года число брендов на российском авторынке сократилось с 60 до 14. Среди них — три отечественные марки (Lada, ГАЗ, УАЗ), а остальное — китайский автопром (Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda).

Однако на рынок могут прийти и бренды других стран. Так, в конце сентября совместное производство автомобилей России предложил Иран. Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей исламской республики Наджафи Манеш заявил, что в Россию могут начать поставлять иранские автомобили двух моделей: «Тара» (IKCO Tara) и «Шахин» (SAIPA Shahin). Кроме того, в стране могут появиться электромобили из Уганды. Об этом в конце октября рассказал посол республики в России Мозес Кизиге.