Дилеры предсказали кардинальные изменения и передел российского авторынка

РОАД: российский авторынок кардинально изменится в 2023 году

Российский авторынок сильно изменится в 2023 году и начнет строиться заново с учетом увеличения доли продаж китайских брендов и приостановки поставок европейских, американских и корейских. Об этом говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) в адрес китайской стороны, передает РИА Новости.

«Рынок продаж новых автомобилей потерял практически две трети продаж прошлого года! Как можно оценить случившееся? Только как трагедию, которую нам нужно теперь пережить. И не только пережить, но и начать строить наш отечественный авторынок заново», — сказано в письме.

Гендиректор «Автодом» Андрей Ольховский предсказывает кардинальный передел рынка. Он считает, что в 2023 году основной объем отечественного рынка займут китайские производители (с учетом локальной сборки машинокомплектов), потом будет идти «АвтоВАЗ», после — все остальные. Доля продаж китайских машин на российском авторынке может в ближайшие годы составить 70 процентов, считают в РОАД.

Пока в стране продается больше отечественных брендов. За десять месяцев этого года было реализовано 191,9 тысячи машин российских марок и 86,2 тысячи китайских.