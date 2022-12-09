Дилеры увидели риски превращения российского авторынка в китайский

В РОАД увидели риски превращения российского авторынка в китайский

Доля продаж китайских машин на российском авторынке может в ближайшие годы составить 70 процентов, говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) в адрес дилеров китайских брендов, передает РИА Новости.

«Учитывая "домашние" мощности китайского автопрома в более чем 20 миллионов автомобилей, есть основания предполагать, что при замедленном развитии отечественного автопрома российский авторынок уже в ближайшие годы станет и по объемам продаж китайским на 70 процентов», — увидели они риск превращения российского авторынка в китайский.

Пока в стране продается больше отечественных брендов. За 10 месяцев этого года было реализовано 191,9 тысячи машин российских марок и 86,2 тысячи китайских. Таким образом авторынок новых автомобилей на 69 процентов российский и на 31 процент китайский.

На российском авторынке к концу 2022 года остались только 14 брендов из 60. Среди них три отечественных (Lada, ГАЗ, УАЗ), остальные — китайские. Это Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda.