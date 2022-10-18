Уганда захотела поставлять в Россию электромобили

Посол Уганды в РФ Мозес Кизиге заявил, что страна хочет поставлять в Россию электромобили

Уганда недавно начала производство собственных электромобилей и в будущем хочет поставлять их на российский рынок, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в России Мозес Кизиге.

«Мы только начали, но однажды мы будем экспортировать угандийские электромобили в Россию», — сказал дипломат. Он отметил, что в настоящее время страна экспортирует в Россию фрукты и кофе.

Как пишет РИА Новости, электромобили в Уганде проектирует госкомпания Kiira Motors. Его основали в 2007 году с перспективой экспорта на индийский рынок. В 2011 году предприятие представило модель Kiira EV, которая считается первым африканским электромобилем.

Кроме того, Кизиге рассказал, что Уганда заключила соглашение с КамАЗом о строительстве завода, который будет выпускать грузовики для экспорта на африканский рынок. По словам посла, страна также открыта к сотрудничеству с другими российскими автоконцернами.

Ранее совместное производство автомобилей России предложил Иран. Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш выразил мнение, что иранским производителям необходимо заключить соглашение о совместном выпуске машин с АвтоВАЗом. Он также заявил, что в Россию могут начать поставлять иранские автомобили двух моделей: «Тара» (IKCO Tara) и «Шахин» (SAIPA Shahin).

