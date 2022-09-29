Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Иран предложил АвтоВАЗу запустить совместное производство автомобилей

В Иране предложили АвтоВАЗу заключить соглашение о совместном производстве автомобилей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш предложил российскому АвтоВАЗу заключить соглашение о совместном производстве автомобилей. Его слова цитирует РИА Новости.

«Иран и Россия в настоящее время находятся в исключительном положении, пожалуй, еще никогда в истории не было такого положения, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом», — пояснил Манеш.

Представитель автомобильной промышленности подчеркнул, что страны должны воспользоваться возможностью и составить долгосрочный план, «чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах».

Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси увидел в развитии отношений с Россией и Китаем шанс нейтрализовать санкции США. Также он заявил о готовности Тегерана продлевать соглашения и контракты с Москвой в разных сферах. Действующие соглашения касаются областей обороны, экономики, космонавтики и технологий, уточнил Раиси.

Обсудить
Последние новости
ЕC введет запрет на импорт стальной продукции из России
Обнаружена четвертая утечка из «Северных потоков»
Жулин назвал пушечным мясом получивших повестки фигуристов сборной России
Россиянам дали советы по борьбе с кибербуллингом
В Госдуме предложили ввести новую льготу для ветеранов
Иран предложил АвтоВАЗу запустить совместное производство автомобилей
В России оценили возможность закрытия «Северных потоков» навсегда
Россиянка съездила в Германию и назвала четыре неприятных факта о немцах
Москвичка показала популярную на Ближнем Востоке куклу
Сроки ремонта газопроводов Северный поток оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.