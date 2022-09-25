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Шансы России и ее союзников нейтрализовать санкции США оценили

Экономист Абрамов назвал выгодным для союзников России объединение против санкций США
СюжетСанкции против России:

Фото: Shutterstock

Экономическим союзникам России выгодно объединить усилия против санкций США. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов.

«Если страны, которые мы относим к числу дружественных, действуют более-менее скоординированно, то во многом это позволяет если не нейтрализовать, то смягчить в значительной степени санкции путем более доступного импорта разных товаров через параллельный импорт, путем финансового сотрудничества, расчетного и так далее. В определенной степени это смягчает санкции», — сказал он.

По его словам, действия дружественных России стран, на удивление, сильно скоординированы.

У всех развивающихся крупных стран, наших партнеров, все-таки есть желание не нейтрализовать санкции, а получать экономическую выгоду от сотрудничества со страной, которая находится под влиянием санкций

Александр Абрамовэкономист

«У крупных стран Ближнего Востока, БРИКС, России общие геополитические и экономические интересы. Есть тенденция у крупных развивающихся стран показать свою независимость от США, Европы и усилить свой вес в мировой экономике, совместно решать какие-то общие проблемы — например, экспорт энергоресурсов и снижение зависимости от доллара и евро», — объяснил экономист.

Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси увидел в развитии отношений с Россией и Китаем шанс нейтрализовать санкции США, пишет «Интерфакс». Также он заявил о готовности Тегерана продлевать соглашения и контракты с Москвой в разных сферах. Действующие соглашения касаются областей обороны, экономики, космонавтики и технологий, уточнил Раиси.

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Варвара Кошечкина
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