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Иран заявил о готовности продлевать соглашения с Россией в оборонной сфере

Президент Ирана заявил о готовностии продлевать соглашения с Россией в оборонной сфере

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил о готовности Тегерана продлевать соглашения и контракты с Москвой в разных сферах. Его слова приводит РИА Новости.

Действующие соглашения касаются областей обороны, экономики, космонавтики и технологий, уточнил Раиси.

«У нас много контрактов и соглашений с Россией, у нас есть соглашения в сфере экономики, торговли, космонавтики, технологий, в сфере обороны. И эти соглашения действуют, и мы продолжим их поддерживать и активно продлевать», — сказал лидер Ирана.

Ранее власти Украины попросили Израиль раскрыть разведданные о военной поддержке Вооруженных сил (ВС) России со стороны Ирана. Отмечается, что украинская сторона особенно обеспокоена сообщениями о появлении иранских беспилотников Shahed-136 в зоне боевых действий. Собеседники издания рассказали, что Киев предложил израильской стороне создать специальный диалоговый канал по проблемам Ближнего Востока.

Марина Совина
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