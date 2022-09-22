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Украина попросила Израиль раскрыть разведданные о военной поддержке Ирана для РФ

Axios: Украина призвала Израиль поделиться разведданными о военной поддержке Ирана для РФ

Фото: Iranian Army / Reuters

Власти Украины попросили Израиль раскрыть разведданные о военной поддержке Вооруженных сил (ВС) России со стороны Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

Отмечается, что украинская сторона в особенности обеспокоена сообщениями о появлении иранских беспилотнико Shahed-136 в зоне боевых действий. Собеседники издания рассказали, что Киев предложил израильской стороне создать специальный диалоговый канал по проблемам Ближнего Востока.

Соответствующая инициатива обсуждалась в ходе визита главы Евро-Азиатского отдела МИД Израиля Симоны Гальперин в Киев на ее переговорах со спецпредставителем Украины по Ближнему Востоку и Северной Африке Максимом Субхом. Он призвал Израиль оказать Украине военную помощь и присоединиться к санкциям Запада против Москвы.

Ранее капитан армии США Кэм Макмиллан рассказал, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) иранского производства, которые применяли против американских военных в Ираке, являются сложной целью для средств ПВО. По его словам, дроны Shahed-136 несут взрывоопасную полезную нагрузку и летят прямо на цель.

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Виктория Кондратьева
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