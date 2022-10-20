Россиянам предложат ездить в китайском Tank

Autonews.ru: в России появится новый автомобильный бренд Tank китайского производителя

До конца 2022 года в России появится новый автомобильный бренд китайской компании Great Wall Motor — Tank. Автомобили поедут по российским дорогам уже в начале следующего года, сообщает портал Autonews.ru.

Под китайским брендом будут выпускать городские внедорожники. Первыми в России появятся модели Tank 300 и Tank 500, их представят в ноябре.

Согласно информации производителя, новые машины отличаются внушительным размером: их длина составляет от 4,6 до 5,2 метра. Дорожный просвет у автомобилей составляет не менее 220 миллиметров. Китайские модели смогут преодолевать реку глубиной до 90 сантиметров. Автомобили Tank выпускаются с полным приводом с блокировкой заднего и переднего межколесных дифференциалов. Помимо опции бензинового двигателя россиянам предложат также гибридные установки с электродвигателем: как классическими, так и подключаемыми.

Внедорожники оснащены рядом электронных помощников для водителя. Например, в автомобилях есть функция автоматического торможения при проезде перекрестка и автоматического движения задним ходом при выезде с места парковки. В дополнительную комплектацию можно будет включить ассистент управления дальним светом.

Российский автомобильный рынок начали заполнять автомобили китайских брендов после ухода ряда европейских производителей. Например, в конце сентября совместное производство автомобилей России предложил Иран. Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей исламской республики Наджафи Манеш заявил, что в Россию могут начать поставлять иранские автомобили двух моделей: «Тара» (IKCO Tara) и «Шахин» (SAIPA Shahin).

Кроме того, в России могут появиться электромобили из Уганды. Об этом в конце октября рассказал посол республики в России Мозес Кизиге.