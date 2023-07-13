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11:47, 13 июля 2023Экономика

«АвтоВАЗ» поднял цены на одну из моделей Lada

Autonews: «АвтоВАЗ» поднял цены на Lada Niva Legend на 8-42 тысячи рублей

Фото: «АВТОВАЗ»

Стоимость Lada Niva Legend после установки на нее дополнительной шумоизоляции поднялась на 8-42 тысячи рублей в зависимости от комплектации. Об этом со ссылкой на официальные данные «АвтоВАЗа» пишет Autonews.ru.

Базовая версия Classic обойдется покупателю в 829 тысяч рублей, а топовая комплектация Black — в 943,9 тысячи рублей. Ранее они стоили 821 тысячу и 901,9 тысячи соответственно.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» подтвердили повышение, подчеркнув, что теперь Lada Niva Legend отличается улучшенными шумоизоляцией и интерьером, дополнительной антикоррозийной защитой, и для нее предусмотрен отдельный прайс-лист.

Ведущий российский производитель легковых автомобилей уже дважды в этом году поднимал цену на свою продукцию. Президент компании Максим Соколов на этой неделе отмечал, что снижение курса рубля приведет к новому росту стоимости, потому что таковы «реалии нашей экономической жизни».

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Оценить будущее повышение топ-менеджер отказался, так как оно во многом зависит от ценовой политики поставщиков. Mash со ссылкой на источник в компании утверждает, что уже в октябре цены на все модели вырастут как минимум на 10 процентов, однако в «АвтоВАЗе» такую информацию назвали «полным бредом».

Между тем с августа правительство поднимает размер утилизационного сбора для защиты отечественных производителей. Ранее «АвтоВАЗ» и «КамАЗ» обещали не повышать цены, если такое решение будет принято, а средства от сборов передадут на развитие производства.

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    Платон Щукин
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