«АвтоВАЗ» назвал «полным бредом» сообщения о росте цен

«АвтоВАЗ» опроверг сообщения о повышении цен на автомобили Lada с октября 2023 года

«АвтоВАЗ» опроверг сообщения о том, что компания собирается повысить цена на автомобили Lada с октября 2023 года. Об этом в пресс-службе завода заявили Autonews.ru.

Компания призвала не распространять заведомо ложную информацию. «Полный бред и фантазии», — так назвали появившиеся слухи официальные представители «АвтоВАЗа».

На текущий момент, по данным официального сайта, цены на Lada Granta начинаются от 692,3 тысячи рублей, на Lada Vesta NG — от 1,239 миллиона. Базовую комплектацию Niva Legend можно купить по цене от 829,9 тысячи рублей, Niva Travel — от 1,042 миллиона рублей.

С начала 2023 года «АвтоВАЗ» уже дважды поднимал цены на автомобили — в марте и в мае. Каждый раз машины дорожали в среднем на 2 процента.

Ранее телеграм-канал Mash написал, что российский автопроизводитель поднимет цены на всю линейку Lada. Собеседник издания сообщил, что каждая модель подорожает минимум на 10 процентов — в зависимости от спроса и курса рубля. Представители «АвтоВАЗа» тогда прокомментировали, что цены могут измениться только в случае прекращения поставок запчастей из-за рубежа субподрядчиками.