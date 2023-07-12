Стало известно о скором подорожании всех моделей Lada

Mash: «АвтоВАЗ» поднимет цены на весь модельный ряд в октябре

«АвтоВАЗ» собирается поднять цены на все модели Lada уже в октябре. Об этом пишет Mash со ссылкой на источник в компании.

Каждая модель подорожает минимум на 10 процентов — в зависимости от спроса и курса рубля. Как заявил собеседник издания, стоимость автомобилей пересчитывают раз в квартал, и к осени, если рубль не укрепится к основным валютам, базовые комплектации Lada вырастут в цене по меньшей мере на 100-150 тысяч.

Mash узнал, что Lada Granta в комплектации «комфорт» осенью станет стоить 910 тысяч рублей без учета наценки дилера вместо нынешних 819 тысяч. Цены на Vesta вырастут с 1,68 до 1,8 миллиона рублей. При этом журналисты подчеркивают, что эти суммы пока примерные, конкретная стоимость будет определяться исходя из актуальной ситуации на рынке.

Представители «АвтоВАЗа» прокомментировали, что цены на Lada могут измениться только в том случае, если субподрядчики прекратят поставки запчастей из-за рубежа. Когда это может случиться, в компании не знают.

О подорожании Lada из-за курса рубля в июле уже предупреждал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, ослабление российской валюты влияет на отпускные цены поставщиков комплектующих, субкомпонентов и различных узлов. Цены на машины могут измениться в ближайшие месяцы, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам.