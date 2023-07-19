Новые Lada Niva сняли с продажи из-за кривых бамперов

Глава РОАД: часть Lada Niva Travel пришлось снять с продажи из-за проблем с бамперами

Российские автодилеры столкнулись с проблемами у новой партии Lada Niva Travel. Об этом заявил глава ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) Алексей Подщеколдин, его слова приводит Autonews.

Некоторые салоны заявили, что у части поставленных автомобилей необходимо менять топливные шланги. У некоторых машин криво установлены бамперы: их требуется снять, перекрасить и поставить обратно, рассказал Подщеколдин. Из-за этого определенное количество автомобилей пришлось снять с продажи. При этом «АвтоВАЗ» оперативно решает все создавшиеся проблемы, подчеркнул он.

Ранее продавцы машин пожаловались, что порядка 60-70 процентов из обновленных Lada Vesta NG поступают с завода недоукомплектованными. Два из трех автомобилей не оснащены кнопками ГЛОНАСС и рамкой щитка приборов. Недостающие запчасти обещают привезти позже, и дилеры готовятся устанавливать их самостоятельно.

«Я считаю, что "АвтоВАЗ" надо всегда морально поддерживать. Это наш флагман, но у него много проблем, и об этом стоит говорить честно. К сожалению, сегодня мы не можем продать все машины, которые стоят на площадках», — пояснил ситуацию глава РОАД.

В середине июля «АвтоВАЗ» поднял цены на Lada Niva Legend после установки на нее дополнительной шумоизоляции. Автомобили подорожали на 8-42 тысячи рублей в зависимости от комплектации. В пресс-службе «АвтоВАЗа» объяснили, что теперь модель отличается улучшенными шумоизоляцией и интерьером. Глава компании отмечал, что снижение курса рубля приведет к новому росту стоимости, потому что таковы «реалии нашей экономической жизни».