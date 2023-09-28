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12:21, 28 сентября 2023Экономика

«АвтоВАЗ» стал продавать автомобили в обход дилеров

«АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажу автомобилей по заводской цене

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

«АвтоВАЗ» стал продавать автомобили в обход дилеров. О реализации автомобилей по заводским ценам сообщила пресс-служба компании.

Клиенты могут выбрать автомобиль, зарезервировать его, оформить кредит и оплатить покупку дистанционно — в таком случае у них будет возможность получить машину по рекомендованной розничной цене и с дополнительной скидкой до 40 тысяч рублей. Выдача будет происходить в одном из трех дилерских центров в Тольятти.

В настоящее время для покупки доступны Lada Granta в комплектации Standart и спортивная версия модели Drive Active. Для оформления покупки необходимо внести предоплату в 10 тысяч рублей и оформить кредит. Также клиенты могут оформить услугу трейд-ин, добавили представители автоконцерна.

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Ранее стало известно, что из-за логистических проблем на производственных площадках «АвтоВАЗа» скопились тысячи машин. Сложившуюся ситуацию объяснили дефицитом водителей автовозов и самого грузового транспорта. Дилерам предложили самим вывозить машины, зависшие на предприятии.

«АвтоВАЗ» уже грозился применить санкции к дилерам: по словам президента компании Максима Соколова, продавцов, которые завышают цены на машины, будут отрезать от поставок. «Мною дано четкое указание незамедлительно сокращать отгрузки в адрес компаний, которым принадлежат эти дилерские центры, и оперативно рассматривать вопрос о полном прекращении дилерского договора вне зависимости от любых старых заслуг», — предупредил глава автоконцерна.

В июле компания применила «коммерческие санкции» к трем московским дилерам, которые продавали автомобили выше рекомендуемой стоимости. Санкции коснулись компаний «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком». В автосалонах объясняли повышенные цены установкой дополнительных опций.

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    Вячеслав Агапов
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