Дилеры снизили цены на автомобили после предупреждения «АвтоВАЗа»

Autonews: дилеры снизили цены на автомобили после угроз «АвтоВАЗа» прекратить им поставки

Российские дилеры снизили цены на Lada Vesta NG после того, как глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пригрозил отрезать их от поставок автомобилей, сообщает Autonews.

Производство Vesta NG было перезапущено в начале марта 2023 года, а продажи обновленных седанов и кроссоверов начались 9 июня. Однако уже через пару дней в компании-производителе признали, что некоторые дилеры завышают цены на новые машины и отказываются продавать машины по заявленной заводом стоимости. По словам Соколова, в компании старались сохранить цены, несмотря на санкционное давление, и такая ситуация для нее неприемлема.

«Мною дано четкое указание незамедлительно сокращать отгрузки в адрес компаний, которым принадлежат эти дилерские центры, и оперативно рассматривать вопрос о полном прекращении дилерского договора вне зависимости от любых старых заслуг», — предупредил Соколов.

В автосалонах объяснили повышенные цены установкой дополнительных опций, например, сигнализации и дополнительной шумоизоляции. Однако на текущий момент стоимость обновленной Vesta в автосалонах соответствует рекомендованной производителем (она составляет 1 239 000 рублей). При этом некоторые дилеры готовы продать автомобиль на 30 тысяч рублей дешевле.

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) предложил установить максимальную наценку для автомобилей отечественной сборки на уровне 15 процентов. По мнению главы союза Павла Шапкина, эти меры позволят исключить искусственные завышения со стороны автодилеров. В России аналогичный механизм используют на табачном рынке, добавил он.