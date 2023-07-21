«АвтоВАЗ» применил коммерческие санкции к трем дилерам в Москве

«АвтоВАЗ» применил коммерческие санкции к трем московским дилерам, завышавшем цены на Lada

Компания «АвтоВАЗ» применила коммерческие санкции к трем московским дилерам, которые завышали цены на Lada. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о таких дилерах, как «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком». Эксперты после публикации журналистов о необоснованном увеличении цен на Lada Vesta NG провели проверку. Выяснилось, что дилеры завышали цены.

Как уточнили в «АвтоВАЗе», такие случаи бывают редко. В отношении дилеров приняли коммерческие меры. Какие именно санкции к ним применят, неизвестно.

Ранее стало известно, что с 1 августа из-за повышения утилизационного сбора и на фоне ослабления рубля в России взлетят цены на иномарки. Доступные машины на рынке подорожают на 122–300 тысяч рублей, а иномарки премиум-класса — более чем на 1,2 миллиона рублей.