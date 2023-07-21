Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:01, 21 июля 2023Экономика

«АвтоВАЗ» применил коммерческие санкции к трем дилерам в Москве

«АвтоВАЗ» применил коммерческие санкции к трем московским дилерам, завышавшем цены на Lada

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Компания «АвтоВАЗ» применила коммерческие санкции к трем московским дилерам, которые завышали цены на Lada. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о таких дилерах, как «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком». Эксперты после публикации журналистов о необоснованном увеличении цен на Lada Vesta NG провели проверку. Выяснилось, что дилеры завышали цены.

Как уточнили в «АвтоВАЗе», такие случаи бывают редко. В отношении дилеров приняли коммерческие меры. Какие именно санкции к ним применят, неизвестно.

Ранее стало известно, что с 1 августа из-за повышения утилизационного сбора и на фоне ослабления рубля в России взлетят цены на иномарки. Доступные машины на рынке подорожают на 122–300 тысяч рублей, а иномарки премиум-класса — более чем на 1,2 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон сообщил о краже и попытках продать поставленное Украине оружие

    Уничтожение склада ВСУ с боеприпасами дроном-камикадзе «Овод» попало на видео

    Сотрудница университета занялась сексом с 15-летним мальчиком и попала в тюрьму

    Кардиолог предупредил об опасном бессимптомном заболевании

    «АвтоВАЗ» применил коммерческие санкции к трем дилерам в Москве

    В России рассказали о непроходимых для ВСУ минных полях

    Названы самые востребованные в 2023 году профессии

    Назван способ продлить работу батареи телефона

    Российские военные отразили семь атак ВСУ

    Российские военные рассказали о готовности оборонять Запорожскую АЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости