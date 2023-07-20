Autonews: с 1 августа иномарки в России подорожают из-за повышения утилизационного сбора

С 1 августа из-за повышения утилизационного сбора и на фоне ослабления рубля в России взлетят цены на иномарки. Доступные машины на рынке подорожают на 122–300 тысяч рублей, а иномарки премиум-класса — более чем на 1,2 миллиона рублей, сообщает Autonews.

Глава Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин предупредил, что машины, которые ввозятся в Россию официально, вырастут в цене на пять-десять процентов за счет роста утильсбора. Автомобили, которые ввозятся параллельным импортом, подорожают еще сильнее — на 20 процентов.

Сейчас физлица имеют право на льготу при уплате утилизационного сбора. Его размер составляет 3,4 тысячи для новой и 5,2 тысячи — для подержанной машины. Однако с 1 августа претендовать на льготы смогут лишь те, кто владеет автомобилем в течение года, не ввозит больше одной машины в год или кто ввозит машину с объемом двигателя авто менее трех литров.

По новым правилам утильсбор на Volkswagen Jetta VA3 изменится с 178,4 тысячи до 306 тысяч рублей для юрлиц и с 3,4 до 306 тысяч рублей — для граждан. Из-за повышения ставки сбора ввезенные в Россию Toyota Camry вырастут в цене с 4,1 миллиона до 4,95 миллиона рублей. BMW X5 может подорожать сразу на 1,23 миллиона рублей. Электрокроссовер Tesla Model Y будет стоить вместо 6 миллионов 6,3 миллиона рублей.

По словам основателя компании RuCars Романа Рассудкова, обойти повышение утильсбора можно, если оформлять поставку автомобилей напрямую заказчику (при условии, что тот возьмет на себя риски валютных колебаний и в течение года не сможет продать эту машину или купить себе вторую). В некоторых случаях это может сэкономить порядка 300-800 тысяч рублей, однако это сделает логистику дороже. Еще одним способом сэкономить на сборе может сдача автомобиля в утилизацию, добавили в РОАД.

Идея повысить утилизационный сбор в России принадлежит отечественным производителям. Они заявили, что это необходимо для успешной конкуренции с западными машинами: в «АвтоВАЗе» указали, что это даст возможность сохранить более миллиона рабочих мест в автомобильной промышленности и компонентной отрасли страны. Представители «Соллерс» считают, что рост утильсбора и, как следствие, подорожание иномарок повысит инвестиционную привлекательность производственных и локализационных проектов отечественного автопрома.