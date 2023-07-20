Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:48, 20 июля 2023Экономика

В России взлетят цены на иномарки

Autonews: с 1 августа иномарки в России подорожают из-за повышения утилизационного сбора

Фото: Breno Assis / Unsplash

С 1 августа из-за повышения утилизационного сбора и на фоне ослабления рубля в России взлетят цены на иномарки. Доступные машины на рынке подорожают на 122–300 тысяч рублей, а иномарки премиум-класса — более чем на 1,2 миллиона рублей, сообщает Autonews.

Глава Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин предупредил, что машины, которые ввозятся в Россию официально, вырастут в цене на пять-десять процентов за счет роста утильсбора. Автомобили, которые ввозятся параллельным импортом, подорожают еще сильнее — на 20 процентов.

Сейчас физлица имеют право на льготу при уплате утилизационного сбора. Его размер составляет 3,4 тысячи для новой и 5,2 тысячи — для подержанной машины. Однако с 1 августа претендовать на льготы смогут лишь те, кто владеет автомобилем в течение года, не ввозит больше одной машины в год или кто ввозит машину с объемом двигателя авто менее трех литров.

Материалы по теме:
Что такое плавающий валютный курс? И чем он отличается от фиксированного
Что такое плавающий валютный курс?И чем он отличается от фиксированного
2 июля 2023
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023

По новым правилам утильсбор на Volkswagen Jetta VA3 изменится с 178,4 тысячи до 306 тысяч рублей для юрлиц и с 3,4 до 306 тысяч рублей — для граждан. Из-за повышения ставки сбора ввезенные в Россию Toyota Camry вырастут в цене с 4,1 миллиона до 4,95 миллиона рублей. BMW X5 может подорожать сразу на 1,23 миллиона рублей. Электрокроссовер Tesla Model Y будет стоить вместо 6 миллионов 6,3 миллиона рублей.

По словам основателя компании RuCars Романа Рассудкова, обойти повышение утильсбора можно, если оформлять поставку автомобилей напрямую заказчику (при условии, что тот возьмет на себя риски валютных колебаний и в течение года не сможет продать эту машину или купить себе вторую). В некоторых случаях это может сэкономить порядка 300-800 тысяч рублей, однако это сделает логистику дороже. Еще одним способом сэкономить на сборе может сдача автомобиля в утилизацию, добавили в РОАД.

Идея повысить утилизационный сбор в России принадлежит отечественным производителям. Они заявили, что это необходимо для успешной конкуренции с западными машинами: в «АвтоВАЗе» указали, что это даст возможность сохранить более миллиона рабочих мест в автомобильной промышленности и компонентной отрасли страны. Представители «Соллерс» считают, что рост утильсбора и, как следствие, подорожание иномарок повысит инвестиционную привлекательность производственных и локализационных проектов отечественного автопрома.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на заявление России об иностранных кораблях в Черном море

    США объявят новый пакет помощи Украине

    Женщина развелась с мужем-призраком через год после свадьбы

    Глава приграничного региона России подтвердил факт обстрела со стороны ВСУ

    Киргизия пообещала не помогать России в обходе санкций

    Два человека на дельтаплане упали на гору в российском регионе

    Россияне пострадали при взрыве газовой колонки в палаточном лагере на Алтае

    Названа цель отправки танков «Армата» в зону СВО

    Губернатор рассказал о десятках выпущенных ВСУ по российскому региону снарядов

    Марго Робби показала обнаженное тело на обложке журнала Vogue

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости