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13:01, 16 ноября 2023Экономика

«АвтоВАЗ» назвал цены на новые внедорожники Vesta

Новая Lada Vesta SW Cross в топовой комплектации будет стоить более 2 млн рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

«АвтоВАЗ» назвал цены на автомобили Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Данные о базовых и топовых комплектациях новых автомобилей разместили на официальном сайте производителя.

Универсал Lada Vesta SW можно купить в четырех комплектациях, автомобиль будет стоить от 1,63 до 1,9 миллиона рублей. Все модели оснащены светодиодной оптикой, двумя подушками безопасности, системой ABS, кондиционером и системой запуска двигателя кнопкой. Версия Cross доступна к приобретению в трех модификациях по цене от 1,85 до 2,03 миллиона рублей. И внедорожник, и универсал оснащены двигателем 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил.

Производитель уже убрал из прайс-листов простые универсалы Lada Granta, которые были самыми доступными и бюджетными автомобилями «АвтоВАЗа». Причиной стало исчерпание складских запасов: такие машины не выпускали с конца 2022 года.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о снижении максимальной рекомендованной стоимости техобслуживания автомобилей Lada. В зависимости от модели и региона России, расценки у официальных дилеров снизятся от 400 до 7000 рублей.

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      Вячеслав Агапов
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