В России подешевело техобслуживание машин Lada

«АвтоВАЗ» снизил стоимость техобслуживания машин Lada на 12 процентов

«АвтоВАЗ» объявил о снижении максимальной рекомендованной стоимости техобслуживания автомобилей Lada. В зависимости от модели и региона России, где оказывается услуга, для клиентов официальных дилеров она подешевеет на сумму от 400 до 7000 рублей, сообщается на сайте концерна.

Как следует из материалов «АвтоВАЗа», владельцы Lada Granta на каждом плановом ТО смогут экономить от 900 до 1800 рублей, а собственники Vesta будут платить меньше на 1500-2900 рублей. В среднем цены снизятся на 12 процентов.

Ранее стало известно, что простые универсалы Lada Granta, являющиеся самыми доступными и бюджетными автомобилями «АвтоВАЗа», концерн убрал из прайс-листов из-за исчерпания их запасов, поскольку такие машины не выпускали с конца 2022 года.

В 2024 году планируется представить автомобили компакт-класса Lada Iskra, которые, как ожидается, заменят Lada Granta. Также президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о планах выпуска «в двухлетней перспективе» кроссовера на базе платформы Vesta.