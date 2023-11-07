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16:52, 7 ноября 2023Экономика

Глава «АвтоВАЗа» назвал сроки выпуска кроссовера на базе Vesta

Соколов: «АвтоВАЗ» выпустит кроссовер на базе Vesta в ближайшие два года
Максим Соколов

Максим Соколов. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о планах выпуска «в двухлетней перспективе» кроссовера на базе платформы Vesta, сообщает РИА Новости.

Таким образом, глава концерна подтвердил сроки, которые приводили источники. Отмечалось, что после выпуска кроссовера в 2025 году «АвтоВАЗ» продолжит развивать семейство Vesta, актуальные модели которого собирают на платформе Lada B/С, самостоятельно разработанной производителем в 2014 году.

Помимо этого, в 2024 году планируется представить автомобили компакт-класса Lada Iskra, которые заменят Lada Granta, а также Lada Aura. Последняя, как ожидается, будет востребована в бюджетных организациях и среди чиновников регионального уровня

Ранее стало известно, что простые универсалы Lada Granta, являющиеся самыми доступным и бюджетными автомобилями «АвтоВАЗа», концерн убрал из прайс-листов из-за исчерпания их запасов, поскольку такие машины не выпускали с конца 2022 года.

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      Дмитрий Воронин
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