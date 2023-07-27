«АвтоВАЗ» назвал сроки выхода новой Lada Vesta

«АвтоВАЗ»: компания будет развивать семейство Lada Vesta после выпуска кроссовера в 2025-м

В «АвтоВАЗе» назвали сроки выхода новой Lada Vesta. Концерн продолжит развивать семейство автомобилей после выпуска кроссовера в 2025 году. Об этом со ссылкой на источники в компании сообщает газета «Ведомости».

Актуальные модели Vesta собираются на платформе Lada B/С, самостоятельно разработанной в производителем в 2014 году. Сейчас на ее основе могут создать минивэн, который заменит Lada Largus, который производится на платформе В0 альянса Renault – Nissan – Mitsubishi.

Концерн уже выпускал в 1998–2006 годах семиместный автомобиль «Лада Надежда» (2120). Минивэн собирали на опытно-промышленном производстве на базе «Нивы», однако в полноценную серию модель так и не попала. По словам источников, сейчас «АвтоВАЗ» «очень активно» готовится к перезапуску Largus — несмотря на то, что у модели необходимо импортозаместить более 70 компонентов, возобновить производство собираются к осени.

По словам президента компании Максима Соколова, на рубеже 2024-2025 годов концерн представит две основные новинки — автомобили компакт-класса Lada Iskra, которые заменят Lada Granta. Они будут производиться в трех вариантах кузова – седан, универсал и кросс-версия. Однако для выпуска этих автомобилей потребуются новые штампы кузовов — как заявил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, если их разработку закажут в Китае, на эти работы потребуется 6-8 месяцев. а все конструкторские работы займут порядка 2,5 года.

Из-за проблем с комплектующими «АвтоВАЗ» лишь недавно возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS). В результате западных санкций и ограничения поставки запчастей автомобили почти год собирали в классической комплектации без без подушек безопасности и ABS.

Российские дилеров ранее жаловались на поставки недоукомплектованных автомобилей Lada Vesta NG. Порядка 60-70 процентов машин, которые отгружает дилерам «АвтоВАЗ», были не оснащены кнопками ГЛОНАСС и рамкой щитка приборов. Также продавцы столкнулись с проблемами у новой партии Lada Niva Travel: у части поставленных автомобилей необходимо менять топливные шланги, а у некоторых машин криво установлены бамперы. Из-за этого определенное количество автомобилей пришлось снять с продажи.