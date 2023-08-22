Назван срок начала выпуска Lada для чиновников

«АвтоВАЗ» запланировал начать выпуск Lada Aura в августе-сентябре 2024 года

Производство модели Lada Aura, которая, как ожидает «АвтоВАЗ», будет востребована в бюджетных организациях и среди чиновников регионального уровня, может начаться в августе-сентябре следующего года. О планах компании заявил начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти и отраслевыми организациями Александр Виноградов, передает ТАСС.

Проект выпуска нового отечественного бизнес-седана будет успешен только в случае подтвержденного стабильного спроса, добавили в компании.

В 2024 году «АвтоВАЗ» также планирует начать производить модель Lada Iskra, которая придет на смену Lada Granta, а в 2025 году — городской кроссовер в классе B+ на платформе Vesta.

«АвтоВАЗ» представил проект автомобиля Lada Aura 8 июня. Цена машины будет значительно превышать два миллиона рублей. Автомобиль отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров на заднем сиденье. Салон выполнен в натуральной коже отечественного производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.

Новую модель успел похвалить министр финансов России Антон Силуанов. Он заявил, что готов поменять иномарку на отечественный автомобиль, и призвал всех чиновников пересесть за руль, как вариант, за руль Lada Aura. Позже президент России Владимир Путин потребовал от всех чиновников отказаться от иномарок и пересесть на отечественные автомобили.