Глава Минфина захотел пересесть на новую Lada для чиновников

Глава Минфина похвалил Lada Aura и призвал всех чиновников пересесть за руль

После теста новой модели Lada Aura на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр финансов России Антон Силуанов заявил, что готов променять иномарку на отечественный автомобиль. Об этом он рассказал в разговоре с РБК.

Министр отметил комфортные задние сиденья машины и уточнил, что автомобиль можно почти отнести к классу «бизнес». «Я считаю, что эта новая модель, которая разработана "АвтоВАЗом", вполне может заменить иностранные марки, на которых сегодня ездят наши чиновники», — заключил он.

Глава ведомства не только хочет сам пересесть на новый российский автомобиль, но и призывает остальных чиновников последовать его примеру — на основную площадку форума Силуанов приехал за рулем Lada Aura. По его словам, государственным служащим в принципе стоит отказаться от водителей. Силуанов считает, что так чиновники смогут быть ближе к народу, а простимулировать их можно будет за счет увеличения выплат.

Причем, цитирует РИА Новости министра, речь должна идти не только о госслужащих, но и о руководителях унитарных предприятий. «У нас полно людей, которые ездят с водителем на иностранных автомобилях. Зачем?» — возмутился он.

«АвтоВАЗ» представил новую модель автомобиля Lada Aura 8 июня. Цена автомобиля будет значительно превышать два миллиона рублей. Автомобиль отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров на заднем сиденье. Салон выполнен в натуральной коже отечественного производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. В компании ожидают, что новая модель будет востребована в бюджетных организациях, учреждениях, а также среди чиновников регионального уровня.

Новая модель создана на базе седана Lada Vesta, которую также ранее похвалила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она оценила удобные кресла машины и светлую обивку салона.