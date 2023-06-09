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11:05, 9 июня 2023Экономика

Названа цена новой Lada Aura для чиновников

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: стоимость Lada Aura существенно превысит 2 миллиона рублей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Новая модель Lada Aura будет стоить существенно дороже двух миллионов рублей, заявил президент концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов. Его цитирует ТАСС.

«Исходя из объемов производства — платежеспособного спроса — будет понятна его цена. Это будет выше 2 миллионов рублей, даже существенно выше 2 миллионов рублей», — сказал Соколов. Производство Lada Aura может были запущено в 2024 году только при достаточной господдержке, добавил он.

Глава компании также подчеркнул, что авто относится к классу «премиум». Ранее в компании заявили, что автомобиль будет востребован в бюджетных организациях, учреждениях, а также среди чиновников регионального уровня. Машина также может появиться в такси.

Lada Aura создана на базе седана Lada Vesta. Новый автомобиль отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров на заднем сиденье. Салон выполнен в натуральной коже отечественного производства, в нем установлена премиальная аудиосистема. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.

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    Мария Грушко
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