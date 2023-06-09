Названа цена новой Lada Aura для чиновников
Новая модель Lada Aura будет стоить существенно дороже двух миллионов рублей, заявил президент концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов. Его цитирует ТАСС.
«Исходя из объемов производства — платежеспособного спроса — будет понятна его цена. Это будет выше 2 миллионов рублей, даже существенно выше 2 миллионов рублей», — сказал Соколов. Производство Lada Aura может были запущено в 2024 году только при достаточной господдержке, добавил он.
Глава компании также подчеркнул, что авто относится к классу «премиум». Ранее в компании заявили, что автомобиль будет востребован в бюджетных организациях, учреждениях, а также среди чиновников регионального уровня. Машина также может появиться в такси.
Lada Aura создана на базе седана Lada Vesta. Новый автомобиль отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров на заднем сиденье. Салон выполнен в натуральной коже отечественного производства, в нем установлена премиальная аудиосистема. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.