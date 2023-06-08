Автомобилям Lada для чиновников нашли применение в такси

Глава «АвтоВАЗа»: новые Lada Aura будут использоваться в такси класса «комфорт»

Новая удлиненная модель автомобиля Lada Aura на базе седана Lada Vesta с расширенным салоном для пассажиров подойдет для использования в такси в классах «комфорт» и «комфорт-плюс». Об этом рассказал президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов, передает РИА Новости.

«Автомобиль, который был представлен, — Lada Aura — он как раз подходит и для такси в классе не "эконом", а, условно говоря, "комфорт", даже "комфорт-плюс". Потому что почти 4,7 метра — это вполне, так сказать, комфортный размер и для водителя, и для пассажира», — сказал Соколов журналистам в кулуарах выставки «Евразия — наш дом».

Он отметил, что таксопарки уже проявляют интерес к продукции «АвтоВАЗа». Соколов добавил, что компания ведет переговоры со многими таксомоторными компаниями. «Да, они в основном заинтересованы, особенно для городских перевозок, в наличии автоматической коробки передач, но какой-то объем берут и на ручной коробке», — заключил он.

Президент «АвтоВАЗа» указал, что только в Москве потребность обновления таксомоторного парка составляет 50 тысяч машин в год. «Общий объем рынка, его потребности в обновлении — около 100 тысяч автомобилей в год», — указал Соколов.

Он сообщил, что, если государство решит поддержать российского производителя и «поставить вполне естественную норму по уровню локализации», это будет хорошим стимулом для российских компаний, и в том числе «АвтоВАЗа», вкладываться в производство для расширения модельного ряда. Как добавил глава компании, «АвтоВАЗ» уже работает над этой задачей.

Ранее на выставке глава «АвтоВАЗа» представил новые Lada Aura как модель для бюджетных организаций, учреждений, а также чиновников регионального уровня. Автомобиль будет стоить около двух миллионов рублей. У новой версии Lada увеличенный на 25 сантиметров салон для пассажиров на заднем сиденье. Обивка салона выполнена в натуральной коже российского производства. Автомобиль имеет автоматическую коробку передач и двигатель 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы.